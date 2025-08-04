اندلاع حريق محدود فى المبارة الودية بين ليفربول ضد أتلتيك بيلباو.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 08:29 مساءً - شهد ملعب "آنفيلد" حالة من التوتر قبيل انطلاق مباراة ليفربول ضد أتلتيك بيلباو الودية، وذلك بعد انطلاق صافرات إنذار حريق دفعت إلى إخلاء جزئي للمرافق. وتشير التقديرات الأولية إلى أن الإنذار كان كاذبًا، دون تسجيل أي أضرار أو إصابات.

ليفربول ضد أتلتيك بيلباو

ورغم الحادثة، لم يتأجل اللقاء، حيث انطلقت المباراة فى موعدها المحدد فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن خطة التحضيرات النهائية لفريق ليفربول قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد 2025-2026 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان نادي ليفربول، بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، قد أعلن التشكيل الرسمي للمباراة التي تُعد جزءًا من "ودية مزدوجة" أمام أتلتيك بيلباو الإسباني، حيث اتفق الناديان على خوض مباراتين في اليوم ذاته بواقع 90 دقيقة لكل مباراة على أرضية ملعب "أنفيلد"، الأولى في السابعة مساءً، والثانية في العاشرة مساءً ضمن برنامج استعدادات الفريق لانطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل ليفربول للمباراة الأولى جاء كالتالي:

وودمان، نونيز، ماك أليستر، جونز، إليوت، تسيميكاس، روبرتسون، نيوني، دوك، نجوموها، ستيفنسون.

ويهدف سلوت من خلال هذه الودية إلى تجربة الصفقات الجديدة وتثبيت أسلوب اللعب الذي سيعتمده في موسمه الأول مع "الريدز"، وذلك قبل خوض مواجهة الدرع الخيرية المرتقبة أمام كريستال بالاس يوم 10 أغسطس الجاري على ملعب "ويمبلي"، حيث يشارك ليفربول في اللقاء بصفته بطلًا للدوري الإنجليزي، بينما يحمل كريستال بالاس لقب كأس الاتحاد.

وسيستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 أغسطس الجاري، عندما يستضيف فريق بورنموث على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الجولة الأولى.

ملعب مباراة ليفربول ضد أتلتيك بيلباو ملعب مباراة ليفربول ضد أتلتيك بيلباو

جماهير ليفربول جماهير ليفربول