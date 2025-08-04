أخبار مصرية

وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 1/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 2/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 3/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 4/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 5/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 6/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 7/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 8/9
  • وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية 9/9

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ويحث على المشاركة الوطنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ بالقاهرة الجديدة، وسط أجواء من الإقبال الشعبي الواسع على صناديق الاقتراع.

وعبّر وزير الأوقاف عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني، مشيرًا إلى أن الإقبال الملحوظ من المواطنين يعكس وعيًا شعبيًّا ناضجًا وإدراكًا عميقًا لمسئولية الحفاظ على استقرار الوطن، مؤكّدًا أن التصويت في الانتخابات ليس مجرد حق، بل واجب وطني يؤكد وحدة الصف وثبات الإرادة.

ودعا الوزير عموم المواطنين إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الوطني، مشددًا على أن ذلك يعكس وعي المصريين بحجم التحديات المحيطة، ويوجه رسالة واضحة للعالم بأن الشعب المصري قد اختار الوطن ورفعته سبيلا عبر الممارسة الديمقراطية، متمسكًا بخيار البناء والتعمير ومواجهة التحديات بثقة واتحاد وإيجابية.

e9875eaf7b.jpg
d9338a1c1a.jpg
b4c00747f3.jpg
1c612505a8.jpg
e2b615feae.jpg
e25ee8560e.jpg
9957812801.jpg
5ade0eb751.jpg
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا