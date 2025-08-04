الجبهة الوطنية: نتابع سير انتخابات الشيوخ ونشيد بحجم المشاركة والتفاعل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 07:33 مساءً - يواصل حزب الجبهة الوطنية متابعته الدقيقة لسير العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى داخل البلاد على مدار يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس الجاري، حيث يتابع السيد القصير، الأمين العام للحزب، المشهد الانتخابي من داخل غرفة العمليات المركزية عبر آليات التواصل الفوري مع مندوبي الحزب بالمحافظات، من خلال برنامج "زووم"، وذلك للوقوف على تطورات المشهد الانتخابي.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، والنائبة الدكتورة إيمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، وحضور شباب الغرفة المركزية للانتخابات بمقر الحزب.

ووجّه القصير أعضاء الحزب بمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتنسيق المستمر مع أمناء المحافظات لضمان سيرها بسلاسة ويسر، مع التأكيد على توفير كافة سبل الدعم والمساعدة اللازمة لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

وأشاد "القصير" بحجم المشاركة الملحوظة في عدد كبير من اللجان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن المشهد يعكس وعي الشارع بأهمية المشاركة الفاعلة، لاسيما في ظل التحديات التي تواجه الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.

وقال الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية إن الإقبال على لجان الاقتراع، خاصة من فئة الشباب والمرأة، يمثل رسالة واضحة على التمسك بالاستقرار والإرادة الوطنية، ووحدة الجبهة الداخلية خلف قيادتها السياسية.

وأكد "القصير" أن الحزب يضع في صدارة أولوياته دعم الشباب وتمكين المرأة سياسيًا، إيمانًا بدورهما المحوري في بناء المستقبل، مشددًا على أن المشاركة الواسعة في هذا الاستحقاق الانتخابي تمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية وتصويتًا بالثقة في مؤسسات الدولة، والاصطفاف خلفها في مواجهة التحديات.

وتعمل غرفة العمليات المركزية بالحزب على المتابعة اللحظية لكافة تطورات المشهد الانتخابي في المحافظات، لضمان انتظام سير العملية بنزاهة وشفافية، والتنسيق المستمر مع الأمانات والمندوبين لتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين، بما يعكس الصورة الحضارية لمصر وشعبها.