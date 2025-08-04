نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" بين إيتاي البارود والسادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل خدمة جديدة بقطارات "تحيا مصر" على خط (إيتاي البارود – السادات) والعكس.

بدء التشغيل 5 أغسطس 2025

تقرر بدء التشغيل اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 5 أغسطس 2025، وذلك من خلال:

القطار رقم 724 / 725 (إيتاي البارود – السادات)

القطار رقم 727 / 726 (السادات – إيتاي البارود)

على أن تعمل هذه الخدمة جميع أيام الأسبوع باستثناء يوم الجمعة والعطلات الرسمية، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المعلنة.

يأتي تشغيل هذه الخدمة استجابةً للطلبات المتكررة من المواطنين المقيمين والعاملين على هذا الخط الحيوي، وفي ضوء توجيهات معالي الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بشأن تعزيز منظومة النقل الجماعي وتسهيل حركة المواطنين بين المحافظات والمراكز، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنشاط الاقتصادي المتنامي.

التزام مستمر براحة الركاب

تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها ماضية في تطوير خدماتها وتحسين جودتها، ولن تدخر جهدًا في سبيل تيسير سبل التنقل وتحقيق أقصى درجات الراحة والرضا لجمهور المسافرين.