نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر واشتراكات.. طرق دفع متنوعة بالمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الهيئة القومية للأنفاق، في بيان صادر عنها اليوم، توفير كافة الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

ففيما يتعلق بخطوط المترو الثلاثة تتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية والموسمية بكافة فئاتها، بطاقة المحفظة الإلكترونية التي يتم شراؤها مرة واحدة وإعادة شحنها في خطوط المترو، ماكينات بيع التذاكر الـ TVM المتوفرة في عدد من المحطات، وذلك إلى جانب تذاكر استخدام المرة الواحدة التي يتم استخراجها من شبابيك التذاكر.

أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف LRT فتتمثل هذه الوسائل في الاشتراكات الشهرية وبطاقات التذاكر اللاتلامسية ووجود ماكينات بيع التذاكر الـTVM في جميع محطاته.

هذا وتتقدم وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بالشكر والتقدير للمواطنين على الحرص على استخدام وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة والتي تساهم في توفير الوقت والجهد وتقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب التي تضمن لهم رحلة مريحة وآمنة ولائقة بأسعار تناسب كافة الفئات.