نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق سابع قوافل «زاد العزة» محملة بأكثر من 95 ألف سلة غذائية ومساعدات إغاثية إلى غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يدفع الهلال الأحمر المصري، اليوم، بسابع قوافل «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، والتي تضم مساعدات غذائية وطبية إلى غزة، في اتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي إلى غزة.



تحمل قافلة «زاد العزة» أكثر من 95 ألف سلة غذائية تكفي قرابة نصف مليون شخص من الأشقاء الفلسطينيين، ونحو 95 طن دقيق، وآلاف من أكياس الخبز الطازج الذي تم إعداده داخل المخبز الآلي التابع للهلال الأحمر المصري، هذا إلى جانب أكثر من 4 أطنان من المستلزمات الطبية.



يذكر أن، قافلة « زاد العزة.. من مصر إلى غزة »، التى اطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، بالإضافة إلى سيارتي وقود.



ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت نحو 35 ألف شاحنة محملة بنحو نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية والإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.

