السكة الحديد تنظم ندوة لمكافحة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ندوة توعوية لعدد من طلاب المدارس بمدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارتي النقل والتربية والتعليم والتعليم الفني، والهادف إلى نشر الوعي الثقافي والوطني ومكافحة الظواهر السلبية في التعامل مع مرافق الدولة

مشاركة واسعة من القيادات التعليمية والدينية والمجتمعية

أُقيمت الندوة في مدرسة أحمد لطفي السيد الثانوية، وشهدت حضورًا لافتًا من القيادات التعليمية وطلاب المدارس، إلى جانب مشاركة ممثلين عن القيادات المجتمعية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، في تجسيد واضح للتعاون المجتمعي من أجل مواجهة السلوكيات الضارة.

تصحيح المفاهيم ومجابهة السلوكيات السلبية

تضمنت فعاليات الندوة جلسات توعية دينية ووطنية ركزت على تصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن التعامل مع المرافق العامة، وعلى رأسها مرفق السكك الحديدية، كما تم عرض مواد مصورة وثّقت حجم الأضرار المادية والبشرية الناتجة عن:

رشق القطارات بالحجارة

العبور من أماكن غير مخصصة

إلقاء المخلفات على خطوط السكة الحديد

إبراز دور المؤسسات التعليمية والدينية

تم التأكيد خلال الندوة على أهمية الدور الحيوي للمؤسسات التعليمية والدينية في التصدي لتلك الظواهر، وتعزيز قيم الانتماء والحفاظ على المال العام، باعتبارها ركيزة أساسية في حماية المرافق الحيوية التي تخدم المجتمع المصري.

تفاعل إيجابي ورسائل دعم من الحضور

شهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من الحضور الذين أعربوا عن رفضهم القاطع للممارسات السلبية، وأكدوا ضرورة تكثيف الجهود لنشر الوعي بين النشء والشباب، لترسيخ ثقافة احترام القانون والحفاظ على مقدرات الدولة.

تأتي هذه الندوة في ضوء توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بضرورة تعزيز المشاركة المجتمعية، ونشر الوعي بالإنجازات التي حققتها الدولة المصرية، خصوصًا في قطاع السكك الحديدية، ومواجهة أي ممارسات تهدد أمن وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الدولة.