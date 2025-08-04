نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - قيادي بحماة الوطن: الإقبال الكثيف على اللجان رسالة وعي من المصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال حمادة قدري، القيادي بحزب حماة الوطن، إن لجان الاقتراع شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت، مشيرًا إلى أن الطوابير بدأت تتشكل أمام عدد كبير من اللجان منذ الصباح الباكر.

حضور لافت للمواطنين

وأوضح قدري أن الحضور اللافت من جانب الناخبين يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة في صنع القرار السياسي، مؤكدًا أن هذا الإقبال الكبير يدل على رغبة المواطنين في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية لوطنهم.

وأضاف أن المشاركة الواسعة ليست مفاجئة، بل تأتي امتدادًا لمواقف وطنية سابقة سجل فيها المصريون حضورًا قويًا في المحطات الانتخابية، مضيفًا أن الإقبال الجماهيري كان ملفتًا للنظر ويعكس تفاعلًا حقيقيًا مع أهمية الحدث.

تعزيز المشاركة الفعالة

وأكد قدري أن اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، وجّه أعضاء الحزب بضرورة تعزيز المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية. كما شدد على أهمية الوقوف خلف مرشحي الحزب، وتقديم الدعم الكامل لهم من خلال التواصل مع الناخبين والعمل على رفع الوعي بأهمية المرحلة الراهنة.

وأشار قدري إلى أن حماة الوطن حريص على أن يكون عنصرًا فاعلًا في المشهد السياسي، وأنه يعوّل كثيرًا على شباب الحزب وكوادره في تعزيز الحضور الجماهيري داخل لجان التصويت والمساهمة في توجيه الرسالة الوطنية بشكل حضاري.