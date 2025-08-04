إيمان كريم تدلى بصوتها فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وتوجه رسالة دعم لذوى الهمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 06:33 مساءً - أدلت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم الاثنين، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك في مدرسة الشهيد العقيد عامر عبد المقصود الابتدائية بمحافظة الجيزة، وسط أجواء إيجابية وتنظيم جيد من القائمين على العملية الانتخابية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، في تصريح خاص عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني ورسالة تأكيد على استقرار الدولة ودعم مؤسساتها، مشيدة بالإجراءات التي اتخذتها الهيئة الوطنية للانتخابات لتيسير وصول الناخبين، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى لجان الاقتراع.

وأضافت: "نحن اليوم لا نصوت فقط لمجلس جديد، بل نؤكد من خلال أصواتنا على دعمنا لمسار الديمقراطية في مصر، وعلى ثقة المواطن في أن صوته يصنع الفارق".

ووجهت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رسالة خاصة إلى جميع المواطنين من ذوي الإعاقة، قائلة: "أنتم قوة حقيقية على الأرض وتصويتكم تأكيد على أن الإعاقة لم ولن تكون أبدًا عائقًا أمام أداء الواجب الوطني. صوتكم أمانة ورسالة، ومشاركتكم اليوم شهادة على وعيكم وانتمائكم لهذا الوطن".

ودعت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، جميع المواطنين إلى التوجه للجان الانتخابية والمشاركة الإيجابية، مؤكدة أن مصر تبنى بسواعد أبنائها، وأن الانتخابات تمثل أحد أهم مسارات هذا البناء.