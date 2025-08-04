أقبال كثيف من الناخبين بقرية الشيخ زياد في المنيا للتصويت بانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 06:33 مساءً -

شهدت قرية الشيخ زياد، التابعة لمركز مغاغه، بمحافظة المنيا، أقبالا كثيفاً من الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث حرص أهالى القرية على التوافد بكثافة على مقر اللجنة الانتخابية، بمدرسة الشيخ زياد الإبتدائية.

وشهدت جميع قرى مركز مغاغة حضورًا كثيفًا أمام اللجان منذ الساعات الأولى من فتح اللجان للتصويت، وقام حزب مستقبل وطن، بمعاونة الاهالى من خلال المنظمين والجهات المسؤولة عن التنظيم في حسن سير العمية الانتخابية بسهولة ويسر، لذا لم تشهد اللجان تعطيل لعملية التصويت.