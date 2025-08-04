نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة تتابع سير العملية الانتخابية بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق والدقي والعجوزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجّه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قيادات المحافظة بالتواجد الميداني في مختلف الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة انتظام سير العملية الانتخابية.

وفي هذا الإطار تابعت هند عبدالحليم نائب المحافظ سير العملية الانتخابية بعدد من أحياء المحافظة للتأكد من انتظام استقبال المواطنين، وتوفير جميع التسهيلات اللازمة للخروج بالمظهر الحضاري الذي يليق بعراقة الدولة المصرية.

كما تابعت نائب المحافظ حالة النظافة بمحيط اللجان، وتوفر المقاعد والمظلات ووسائل التهوية بالمسارات المخصصة لاستقبال وانتظار الناخبين مشددةً على تسهيل حركة ذوي القدرات الخاصة والحالات الإنسانية، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

ووجهت عبدالحليم رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية المستمرة، ومنع أي تعديات أو إشغالات، وتلبية متطلبات مسؤولي اللجان الانتخابية والمواطنين مع استمرار حالة التأهب حتى نهاية يومي الانتخابات.

شملت جولة نائب المحافظ مدرسة محمد كريم بحي جنوب الجيزة، ومدارس أم المؤمنين، وهشام شتا وأحمد لطفي بحي العمرانية ومدرسة أم الأبطال بحي الطالبية، ومدرسة أحمد سعيد بحي بولاق الدكرور، ومدرسة جمال عبد الناصر بحي الدقي، ومدرسة القومية بحي العجوزة.

وحرصت نائب المحافظ على الاستماع إلى المواطنين المترددين على اللجان بشأن مستوى التنظيم، حيث اطمأنت على جودة الخدمات المقدمة داخل مقار اللجان الانتخابية.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والدكتور اشرف تامر رئيس حي جنوب الجيزة واللواء احمد جلال رئيس حي العمرانية والأستاذ حامد سلامة رئيس حي الطالبية والدكتور محمود فؤاد رئيس حي بولاق الدكرور والمهندس محمد رزق رئيس حي الدقي واللواء زكي سلام رئيس حي العجوزة.

FB_IMG_1754319019422

FB_IMG_1754319017625

FB_IMG_1754319011695

FB_IMG_1754319008791

FB_IMG_1754319006085

FB_IMG_1754318998483

FB_IMG_1754318999399

FB_IMG_1754319002715

FB_IMG_1754318989621

FB_IMG_1754318991415

FB_IMG_1754318987879

FB_IMG_1754318983489