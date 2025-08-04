نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - بهجة الديمقراطية تملأ أرجاء لجان الاقتراع بإمبابة "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بهجة الديمقراطية تملأ أرجاء لجان إمبابة حيث شهدت مدرسة أحمد عرابي الابتدائية بمنطقة إمبابة، صباح اليوم الإثنين، توافدًا كبيرًا من المواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث توافد الناخبون على اللجنة منذ الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم في أجواء من الالتزام والحماس الوطني.

تنظيم أمني محكم وضمان انسيابية التصويت

وامتدت الطوابير أمام مقر اللجنة، وسط تواجد لافت لكبار السن والسيدات، فيما شهد محيط المدرسة تنظيمًا محكمًا من جانب قوات الأمن لتأمين عملية التصويت وضمان انسيابها بسهولة.

وقد قامت قوات الأمن بتأمين محيط المدرسة وتنظيم دخول الناخبين إلى اللجان، فيما تواجدت فرق من الهيئة الوطنية للانتخاب لمتابعة سير العملية الانتخابية وضمان انضباطها وفقًا للمعايير القانونية.





انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وأكد عدد من المواطنين، في تصريحات على هامش التصويت، أن مشاركتهم تأتي انطلاقًا من شعورهم بالمسؤولية الوطنية، ودعمًا للاستقرار واستكمال مسيرة التنمية.