نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مواطنو الشوبك الغربي يرسمون لوحة وطنية: إقبال كثيف على صناديق الاقتراع في انتخابات الشيوخ (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس الوعي الوطني والإيمان بأهمية المشاركة السياسية، شهدت مدينة الشوبك الغربي إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025. تحولت مدرسة الشوبك الغربي الثانوية المشتركة، إحدى أبرز اللجان الانتخابية في المدينة، إلى خلية نحل تزينها جموع الناخبين من مختلف الفئات العمرية.

وتوافد الأهالي منذ الصباح الباكر، حاملين معهم إرادتهم في اختيار ممثليهم في المجلس، وسط إجراءات أمنية محكمة وتسهيلات كبيرة من القائمين على العملية الانتخابية. هذا الإقبال المتميز يُظهر بوضوح حرص أبناء الشوبك الغربي على وضع بصمتهم في هذا الاستحقاق الدستوري، والمساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والديمقراطية التي تشهدها مصر.