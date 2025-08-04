نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "أبو النمرس" تُلبّي النداء.. إقبال تاريخي على صناديق الاقتراع في انتخابات الشيوخ بالجيزة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مشهد يعكس الوعي الوطني والحرص على المشاركة في بناء مستقبل البلاد، شهدت مدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من المواطنين على صناديق الاقتراع في انتخابات مجلس الشيوخ. توافدت أعداد غفيرة من الناخبين منذ الصباح الباكر، مُشكلين طوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم والمساهمة في اختيار من يمثلهم تحت قبة المجلس.

وسادت أجواء من التنظيم المُميز، حيث اتخذت قوات الأمن كافة التدابير اللازمة لتأمين العملية الانتخابية، فيما تعاون القائمون على اللجان في تسهيل دخول الناخبين، خاصة كبار السن والسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة. وتُعد هذه المشاركة الفاعلة دليلًا على إيمان أهالي أبو النمرس بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري ودوره في تعزيز الحياة السياسية في مصر.

وشهد مركز ومدينة أبو النموس إقبالًا كبيرًا من الناخبين، منذ اللحظات الأولى لفتح باب الاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ، خاصة من الشباب والسيدات.

وحضر الناخبون لمقار لجان الاقتراع بأعداد كبيرة في قرى المنوات وميت قادوس وميت شماس، لاختيار مرشحيهم في مجلس الشيوخ.

3 لجان انتخابية في قرى المنوات

ويضم مجلس قرى المنوات 3 لجان انتخابية، وهي: مدرسة طارق بن زياد، ومدرسة المنوات الإعدادية الحديثة، ومدرسة الوحدة، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في هذه اللجان 63 ألف ناخب وناخبة.

وقال يحيى نجيب، الأمين المساعد لأمانة العمل الأهلي المركزية بحزب مستقبل وطن، إن إقبال الناخبين الكبير على انتخابات مجلس الشيوخ يأتي إيمانًا منهم بأهمية الإدلاء بأصواتهم وحقهم الدستوري في انتخاب من يمثلهم.

وأضاف نجيب أن حزب مستقبل وطن متواجد على الأرض ويقدم خدمات حقيقية للمواطنين، وهناك ثقة كبيرة فيه وفي أدائه لخدمة المواطنين، متابعًا: "قمنا بتشكيل فرق عمل وغرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية وحث المواطنين، للتعبير عن رأيهم في انتخابات الشيوخ ومن يمثلهم".