نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بـ "الأعلى للإعلام" تعقد جلستين مع مسؤولي القنوات الرياضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، جلستين مع مسئولي قنوات "الأهلي والزمالك وأون سبورت وراديو أون سبورت والنيل للرياضة وإذاعة الشباب والرياضة"، تزامنًا مع انطلاق الموسم الكروي يوم 8 أغسطس الجاري، وذلك بحضور المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل الاستعداد للموسم الكروي الجديد والعمل على إعلاء قيم الروح الرياضية والارتقاء بالرياضة المصرية في إطار من الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامية وتطبيق الأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من خلال تبني مبادرة "إعلام رياضي بلا تعصب".

وأبدى الحضور ترحيبهم بالمبادرة، وأكدوا استعدادهم للتعاون الكامل مع المجلس في ضبط الخطاب الإعلامي الرياضي، وتقديم محتوى يليق بالجمهور المصري ويعكس القيم الإيجابية للمنافسة الشريفة.

وأكد المجتمعون أهمية توحيد الجهود بين المؤسسات الإعلامية المختلفة للتصدي لظاهرة التعصب، التي تؤثر سلبًا على الأجواء الرياضية وتنعكس على سلوك الجماهير، مع التأكيد على الدور المحوري للإعلام في تشكيل وعي الرأي العام الرياضي ونشر ثقافة التسامح وقبول الآخر.

كما تم خلال اللقاء الاتفاق على مواصلة عقد مثل هذه الجلسات بشكل دوري، لمتابعة ما يتم تطبيقه من توصيات ومقترحات، وبحث التحديات المستجدة التي قد تواجه الوسائل الإعلامية خلال تغطية الموسم الرياضي، وذلك لضمان استمرار التنسيق بين المجلس والمؤسسات الإعلامية بما يسهم في تحقيق أهداف المبادرة واستدامة بيئة إعلامية رياضية منضبطة.

جدير بالذكر أن هذه الجلسة تأتي في إطار سلسلة من الجلسات التي يعقدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال الفترة المقبلة، بحضور وسائل الإعلام المختلفة وصناع المحتوى، لمناقشة سبل تعزيز دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين بمخاطر التعصب الرياضي، وتشجيع الرياضة التنافسية المسؤولة، وترسيخ القيم الرياضية الإيجابية.