عاجل - العياط تُسطّر ملحمة انتخابية.. إقبال كبير وتأمين مُحكم في انتخابات الشيوخ 2025 (فيديو)

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة العياط، اليوم الإثنين، استقرار عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 وسط أجواء من التنظيم والتأمين المشدد، حيث فتحت لجان الاقتراع أبوابها منذ الصباح الباكر لاستقبال الناخبين الذين توافدوا بأعداد كبيرة، خاصة من كبار السن والسيدات.

إدلاء الشباب بأصواتهم في مدينة العياط

وتوافد عدد كبير من سكان المدينة، وسط اتخاذ قوات الأمن مواقعها في محيط المدراس لتأمين سير العملية الانتخابية، كما تم تنظيم دخول الناخبين إلى اللجان بطريقة منظمة لتفادي التكدس، وسط إشراف دقيق من القائمين على اللجان، الذين حرصوا على تقديم المساعدة لكبار السن وذوي الهمم وتسهيل إجراءات التصويت لهم.

ويستمر التصويت حتى التاسعة مساءً، مع إغلاق مؤقت للجان من الساعة الثالثة حتى الرابعة عصرًا للراحة، وفقًا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تتابع مجريات اليوم الانتخابي لحظة بلحظة لضمان التزام جميع الأطراف بالإجراءات المقررة.

وشهدت المدينة حضورًا لافتًا من مندوبي المرشحين وممثلي منظمات المجتمع المدني، وسط أجواء هادئة وتنظيم دقيق، عكس وعي المواطنين بأهمية المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن التصويت يُجرى في 8286 مقرًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية، تحت إشراف 9500 قاضٍ، من بينهم 2500 قاضية منتدبة خارج محل إقامتها.

وأضاف بنداري أن الهيئة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا يتيح للناخبين الاستعلام عن لجانهم ومعرفة الكثافات اللحظية بها، وقد بلغ عدد من حمّلوه نحو 80 ألف شاب تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عامًا. كما أوضح أن عدد المتابعين المحليين والدوليين للعملية الانتخابية بلغ نحو 25 ألف متابع، وتم تزويدهم ببطاقات تحمل باركود لتسهيل مهام المتابعة، وسط تغطية إعلامية مكثفة لنقل الأحداث