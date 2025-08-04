نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يلتقي وزير الدفاع الفيتنامى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول فان فان جيانج وزير الدفاع لدولة فيتنام والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا ضمن وفد رئيس جمهورية فيتنام.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على إعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والفيتنامية، مشيرًا إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مستقبلًا بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

من جانبه أشار وزير الدفاع بدولة فيتنام إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.

وفى نهاية اللقاء قام الجانبان بالتوقيع على خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعى بين مصر وفيتنام.

حضر اللقاء الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفيتنامية.