عاجل - أطفيح على خط المشاركة.. توافد الناخبين في أجواء وطنية مميزة

\u0646\u0639\u0631\u0636 \u0644\u0643\u0645 \u0632\u0648\u0627\u0631\u0646\u0627 \u0623\u0647\u0645 \u0648\u0623\u062d\u062f\u062b \u062a\u0641\u0627\u0635\u064a\u0644 \u062e\u0628\u0631 \u0639\u0627\u062c\u0644 - \u0623\u0637\u0641\u064a\u062d \u0639\u0644\u0649 \u062e\u0637 \u0627\u0644\u0645\u0634\u0627\u0631\u0643\u0629.. \u062a\u0648\u0627\u0641\u062f \u0627\u0644\u0646\u0627\u062e\u0628\u064a\u0646 \u0641\u064a \u0623\u062c\u0648\u0627\u0621 \u0648\u0637\u0646\u064a\u0629 \u0645\u0645\u064a\u0632\u0629