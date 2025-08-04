فور انتهاء الراحة .. الهيئة الوطنية تتابع سير انتخابات الشيوخ بعد استئناف التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:33 مساءً - أعلنت غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، عن عودة العمل في 8286 مقرا انتخابيا واستئناف التصويت مرة أخرى في اللجان الانتخابية الفرعية بانتخابات مجلس الشيوخ في جميع اللجان والتي تستمر حتي الساعة التاسعة مساءً.

وتابع القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع رؤساء اللجان العامة والفرعية، متابعة سير العملية الانتخابية، وتوافد المواطنين للجان الانتخابية، وعملية التصويت بعد العودة من الراحة باليوم الأول بالاقتراع بانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.