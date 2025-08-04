محافظ سوهاج يتفقد عددا من اللجان الفرعية للاطمئنان على سير الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 04:33 مساءً - تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عددا من اللجان الفرعية لـ انتخابات مجلس الشيوخ بنطاق مدينتى سوهاج وأخميم، للاطمئنان على سير العملية الانتخابية، وتوفير كافة الإجراءات اللازمة وأوجه الدعم لعناصر العملية الانتخابية من قضاة ومشرفين وناخبين.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد لجنة مدرسة الشهيد طيار محمد كامل الثانوية بنات، ثم لجنة مدرسة اسماء بنت ابى بكر الثانوية بنات بحى غرب سوهاج، واختتم الجولة بتفقد لجنة مدرسة النيل الإبتدائية المشتركة بأخميم، حيث اطمأن من السادة المستشارين رؤساء اللجان على توفير كافة سبل الراحة، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة وتكثيف أعمال النظافة بمحيط اللجان.

وأشار " سراج " إلى انتظام سير العملية الانتخابية لليوم الأول، وعدم تلقى غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة لأى شكاوى حتى الآن، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الإيجابية لاختيار من يمثلهم فى مجلس الشيوخ، والتأكيد على عزم وإصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.