عاجل - مصر بتكتب بكرة بإيدين ولادها..توافد الناخبين على لجنة الشهيد محمد محمود بالجيزة

أحمد جودة - القاهرة - يكتب المصريون تاريخ بلادهم بأحرف من ذهب، من خلال مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي الذي يجري في كافة أنحاء الجمهورية لاختيار نواب مجلس الشيوخ لعام 2025.

إقبال كبير على اللجان الانتخابية في محافظة الجيزة

وشهدت لجان محافظة الجيزة صباح اليوم انطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم محكم داخل اللجان الانتخابية.

وتوافد عدد كبير من الناخبين على اللجان ومنها لجنة الشهيد محمد محمود بالجيزة.

وبدأت اللجان في استقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحًا، حيث توافد المواطنون على اللجان للإدلاء بأصواتهم، في أجواء سادها الالتزام والانضباط.

مشاركة كبار السن والسيدات تحدث فرقًا في الانتخابات

وكان هناك إقبال ملحوظ من كبار السن والسيدات والشباب، وحرص بعض الناخبين على الحضور منذ الصباح الباكر، حاملين بطاقاتهم الشخصية، في مشهد يعكس الوعي الشعبي بأهمية المشاركة السياسية.

وأكد المستشارون رؤساء اللجان أن عملية التصويت تسير بسلاسة ودون معوقات، مشيرين إلى وجود تنسيق كامل بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومديرية الأمن لتأمين جميع المقرات الانتخابية.

ومن المتوقع أن تشهد الساعات القادمة تزايدًا في أعداد المشاركين، خاصة مع تفرغ الموظفين والعاملين بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

يُذكر أن الانتخابات تُجرى على مدار يومين، ويحق لملايين المواطنين في محافظة الجيزة التصويت لاختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ، الذي يُعد الغرفة الثانية للتشريع في مصر، ويضطلع بدور مهم في دعم استقرار الحياة النيابية والتشريعية.