نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة القوات المسلحة تنظم دورة دولية متخصصة فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فى إطار حرص الدولة المصرية على دعم الأمن الإقليمى والدولى وتعزيز قدراتها فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ودعم عمليات الأمم المتحدة للسلام خاصة فى مجال التأهيل والتدريب، نظمت القوات المسلحة

من خلال جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية التابع لهيئة الإستخبارات العسكرية وبالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة IOM)) فعاليات الدورة الدولية فى حماية المدنيين أثناء عمليات حفظ السلام والقانون الدولى للهجرة بحضور عدد من ضباط القوات المسلحة المؤهلين للمشاركة فى المهام الأممية المختلفة وعدد من ضباط الدول الشقيقة والصديقة.

وتضمنت فعاليات الدورة عددًا من المحاضرات وورش العمل والجلسات النقاشية التى قدمها خبراء متخصصون من المنظمة الدولية للهجرة، تناولت قواعد وقوانين حقوق المدنيين خاصة فى أوقات الأزمات الدولية

التى تمثل تهديدًا كبيرًا على حياة الشعوب، كذلك مناقشة مبادىء القانون الدولى للهجرة ودور الجيوش

فى حماية الفئات الأشد ضعفًا كالأطفال والنساء خلال الأزمات والصراعات.



وأكد ممثلى المنظمة الدولية للهجرة أن تنظيم هذه الدورة يأتى فى إطار إلتزام مصر الراسخ بدعم جهود الأمم المتحدة، وتعزيز مساهماتها فى عمليات حفظ السلام، والعمل على تطوير قدرات عناصر القوات المسلحة المشاركين فى البعثات الأممية وفقًا للمعايير الدولية.



ويشهد التعاون بين جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية والمنظمة الدولية للهجرة تطورًا كبيرًا فى مجال التأهيل والتدريب للتعامل مع ملفات الهجرة غير النظامية وإدارة الحدود وحفظ السلم والأمن الدوليين وفقًا لأحدث المعايير المتبعة دوليًا وذلك فى ظل الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية ومختلف المنظمات الدولية.



حضر الفعاليات عدد من ممثلى جهاز الإتصال بالمنظمات الدولية وخبراء فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين

من منظمة الهجرة الدولية والإتحاد الأوروبى.