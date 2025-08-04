نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت فعاليات النسخة الأولى من بطولة العلمين للجامعات، والتي تنظمها الجامعة المصرية بالعلمين خلال الفترة من ٢ حتى ٧ أغسطس ٢٠٢٥ بمدينة العلمين الجديدة، بمشاركة واسعة من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

تُقام البطولة برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبإشراف قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، ومعهد إعداد القادة بقيادة الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، وبالتعاون مع الجامعة المصرية بالعلمين برئاسة الدكتور نشأت الوكيل، في إطار رؤية إستراتيجية لتعزيز دور النشاط الطلابي في بناء شخصية الطالب الجامعي.

وتعكس هذه البطولة حرص الدولة على تنمية قدرات الطلاب، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة الفعالة في الأنشطة التي تسهم في تعزيز روح الانتماء والعمل الجماعي، وتوفير تجربة متكاملة تثري الحياة الجامعية داخل القاعات الدراسية وخارجها.

وقد انطلقت الفعاليات الرسمية للبطولة بعرض طابور الجامعات المشاركة، وتتضمن منافسات في عدد من الألعاب الرياضية منها: كرة القدم الخماسية، البادل تنس، الكرة الطائرة الشاطئية، بالإضافة إلى ماراثون للجري، فضلًا عن تنظيم زيارات تاريخية للمتحف الحربي ومقابر العلمين الحربية والمقابر الإيطالية، وزيارات ترفيهية لشواطئ المدينة، إلى جانب حفل عشاء بطابع بدوي أصيل.

وساهم جهاز مدينة العلمين الجديدة بقيادة المهندس أحمد إبراهيم رئيس الجهاز، في دعم الفعالية من خلال تجهيز بنية تحتية رياضية متكاملة شملت: منطقتين لملاعب كرة القدم الخماسية، وملعبين لرياضة البادل، وملعبًا لكرة الطائرة الشاطئية، ومسارات لماراثون الجري، بالإضافة إلى أماكن الاستراحة والخدمات اللوجستية اللازمة.

وتعد البطولة بداية لسلسلة دورات رياضية سنوية تستضيفها الجامعة المصرية بالعلمين، لتكون تقليدًا طلابيًا دائمًا، يسهم في تشكيل خريطة النشاط الطلابي الجامعي على مستوى الجمهورية.

وشهد حفل الافتتاح حضور المهندس أحمد إبراهيم رئيس جهاز المدينة، واللواء الدكتور أحمد الزارع رئيس مجلس إدارة شركة كيان مصر للتنمية البشرية والنظم التعليمية الحديثة – المالكة للجامعة المصرية بالعلمين، والأستاذ وليد خفاجة المدير الإداري بالجامعة.

وخلال كلمته، أكد المهندس أحمد إبراهيم أن مدينة العلمين الجديدة أصبحت منصة وطنية لتمكين الشباب، عبر استضافة فعاليات رياضية وثقافية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز انتمائهم، مشيرًا إلى حرص الجهاز على توفير الدعم اللوجستي والفني للأنشطة الطلابية، بما يعزز من التكامل بين التنمية العمرانية والبناء البشري.

من جانبه، أكد الدكتور نشأت الوكيل رئيس الجامعة المصرية بالعلمين أن البطولة تعد تجربة طلابية وطنية متكاملة تجسد رؤية الدولة في تمكين الشباب، وتعكس أهمية الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية الجامعية المتكاملة، مؤكدًا أن الجامعة حرصت على تقديم نموذج تنظيم احترافي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وجهاز المدينة.

وأشار إلى أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة البطولة يعكس مكانتها كمركز حضاري قادر على احتضان الفعاليات الوطنية الكبرى، مؤكدًا أن النسخة الأولى من البطولة تمثل انطلاقة حقيقية نحو تأسيس تقليد رياضي طلابي دائم.

وأوضح الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة أن تنظيم هذه البطولة يأتي في إطار توجه إستراتيجي للوزارة يهدف إلى تنمية شخصية الطالب الجامعي ذهنيًا وبدنيًا واجتماعيًا، وترسيخ فلسفة التعليم المتكامل، التي لا تقتصر على التحصيل الأكاديمي داخل القاعات الدراسية، بل تشمل أيضًا مجالات الإبداع والتفاعل والعمل الجماعي، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية تمثل بيئة حقيقية لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات القيادة والانتماء الوطني.

وأكد أن بطولة العلمين تمثل نموذجًا ناجحًا للتفاعل بين الجامعات المصرية، وتسهم في بناء جيل واعٍ قادر على المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية في دعم الشباب وتمكينهم.