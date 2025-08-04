نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تتألق في معرض Edugate 2025 للتعليم العالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت جامعة حلوان في فعاليات معرض Edugate 2025، الذي يُعد من أكبر وأهم التجمعات الأكاديمية للجامعات في مصر والمنطقة العربية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتقدم الجامعة خلال المعرض، الذي يقام في الفترة من 3 إلى 5 أغسطس 2025، عرضًا شاملًا لبرامجها الدراسية وكلياتها المتنوعة، بالإضافة إلى الرد على استفسارات الطلاب وأولياء الأمور حول التخصصات، شروط القبول، وفرص العمل المستقبلية، وذلك من خلال تنظيم وتنسيق متميز لمركز تسويق الخدمات الجامعية التابع لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بقيادة الدكتورة نجلاء ضياء مدير مركز التسويق، بحضور الدكتور اسلام عباده نائب مدير المركز.

من بين البرامج الجديدة التي استعرضتها الجامعة:

- الذكاء الاصطناعي وهندسة البرمجيات

- المعلوماتية الطبية والتكنولوجيا الحيوية

- التصميم الجرافيكي والمعماري والرسوم المتحركة

- التدريس لذوي الهمم وعلوم الرياضة لذوي الاحتياجات الخاصة

- فن الموسيقى والدراسات التراثية والمتحفية

- Pharm D، تصميم الأثاث، الإعلان الرقمي، التغليف، والطيران

قدّمت جامعة حلوان عروضًا تعليمية خاصة متاحة فقط خلال أيام المعرض، بهدف دعم الطلاب وتسهيل اتخاذ قراراتهم التعليمية، مما جعل جناح الجامعة وجهة مفضلة للزوار الباحثين عن مستقبل أكاديمي واعد.

تأتي مشاركة جامعة حلوان في Edugate كخطوة استراتيجية نحو توسيع نطاق برامجها الأكاديمية وربطها بمتطلبات سوق العمل، مما يعزز مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات المصرية في تقديم تعليم عالي الجودة.