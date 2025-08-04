نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة حلوان يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أهمية الدور الوطني الذي تمثله هذه الاستحقاقات الديمقراطية في بناء مستقبل أفضل لمصر.

وجاءت مشاركة رئيس جامعة حلوان، وسط إجراءات تنظيمية وأمنية محكمة، حيث شدد في تصريح له عقب التصويت على ضرورة تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية، خاصة منتسبي الجامعات من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات تعكس الانتماء الوطني وتعزز من التجربة الديمقراطية، داعيًا الجميع إلى التوجه لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الدستوري في اختيار من يمثلهم.

وقال رئيس الجامعة: "إن الجامعة لا تنفصل عن المجتمع، ولا بد أن تكون حاضرة بقوة في كل ما يخص الوطن، والمشاركة في الانتخابات هي صورة من صور هذا الحضور والتأثير."

وتأتي هذه الدعوة في إطار حرص جامعة حلوان على تعزيز وعي الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية وترسيخ ثقافة الديمقراطية كجزء من رسالتها التعليمية والتربوية.