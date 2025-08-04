نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مصر تتنفس ديمقراطية من أمام لجان الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد مصر عرس انتخابي مع تزايد عدد الناخبين الوافدين على اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

توافد الناخبين على اللجان بالجيزة

شهدت لجان الجيزة ومنها مدرسة الصفا والمروة، ازدحام الناخبين وسط انتظام تام في سير العملية الانتخابية، وتواجد حشد من المواطنين للمشاركة بالعرس الانتخابى، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، مع السماح للناخبين المتواجدين داخل المقر الانتخابي بالإدلاء بأصواتهم حتى موعد انتهاء اليوم الانتخابي.

تسهيل العملية الانتخابية على الناخبين

وتسلم القضاة المشرفون على الانتخابات بتسلم أوراق الاقتراع وكشوف الناخبين، وتوجهوا إلى اللجان في الموعد المقرر، حيث تم التأكد من تأمين اللجان وتوافر كل الأدوات والمستلزمات اللازمة، من أقلام جافة، وصناديق اقتراع، وأقفال بلاستيكية مؤمنة.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية بشكل منتظم، دون رصد أى معوقات أو شكاوى من شأنها قد تؤثر على سير العملية الانتخابية.

مواعيد انتخابات مجلس الشيوخ 2025

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.