رئيس “الوطنية للصحافة” يُدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

أحمد جودة - القاهرة - أدلى عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة صباح اليوم بصوته الانتخابي في انتخابات الشيوخ أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة الجيزة القومية للغات.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة بأجواء الاستقرار التي تسود العملية الانتخابية في كافة اللجان الانتخابية متجسدة بشكل واضح منذ الساعات الأولي لعملية التصويت، والتي تعد بمثابة انعكاس لحرص الدولة على إرساء قواعد الاستقرار والديمقراطية والنهوض بالحياة السياسية، ممثلة في وجود غرفة برلمانية ثانية إلى جانب مجلس النواب، والذي من شأنه اثراء الحياة النيابية.

وأكد “الشوربجي” أن غرفة المتابعة التي تم تشكيلها بالهيئة الوطنية للصحافة في حالة انعقاد دائم لمتابعة التغطية الصحفية للعملية الانتخابية وإجراءات التصويت، وتسهيل متابعة الصحفيين للانتخابات وتذليل أية عقبات قد تواجههم.