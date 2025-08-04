نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي: المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى صباح اليوم، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥، بلجنته الانتخابية بمدرسة سيزا نبراوي الإعدادية الثانوية بنات، بالتجمع الخامس، محافظة القاهرة.

وعقب الإدلاء بصوته، دعا الدكتور أيمن عاشور جموع الناخبين، ولا سيما شباب الجامعات، إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مؤكدًا أن التصويت في الانتخابات يُعد حقًا دستوريًا وواجبًا وطنيًا على كل مواطن حريص على مستقبل وطنه، ومساهمًا في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشار الوزير إلى أن الدولة حرصت على توفير كل السُبل التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا على ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه الدائم على أداء دوره الوطني والمجتمعي بكل مسؤولية.