نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم العالي يؤكد أهمية الجامعات والمعاهد العليا في تحقيق رؤية مصر 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة لمجموعة المعاهد الكندية (CIC) بالتجمع الخامس، وذلك على هامش انعقاد اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة.

بدأت الزيارة بتفقد الوزير لمنشآت المعاهد الكندية، حيث شملت الجولة قاعات الدراسة، معامل الحاسب الآلي، مكتب شؤون الطلاب، واستوديوهات الإعلام بـCIC، كما اطلع على المشاريع الابتكارية للطلاب، وفي مقدمتها مشروع تصميم سيارة سباقات من ابتكار طلاب هندسة CIC.

وخلال الجولة، التقى الدكتور أيمن عاشور بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس، واستمع إلى آرائهم وانطباعاتهم حول الدراسة الأكاديمية والخدمات التعليمية المقدمة.

كما استمع الوزير إلى عرض تقديمي حول المعهد بحضور عدد من قيادات الوزارة، وأعضاء مجلس شؤون المعاهد، وأعضاء هيئة التدريس بمجموعةالمعاهد، وأكد في حديثه معهم أن قطاع التعليم العالي في مصر شهد قفزة نوعية خلال السنوات العشر الأخيرة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على الدور المحوري للجامعات والمعاهد في دعم التنمية الشاملة.

وأوضح الوزير أن المعاهد العليا الخاصة، البالغ عددها 185 معهدًا يدرس بها نحو مليون طالب، تمثل ركيزة أساسية في المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى حرص الوزارة على أن يتمتع خريجوها بنفس مستوى كفاءة ومهارات خريجي الجامعات، وذلك من خلال تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع المعايير العالمية، وتعزيز الجوانب التطبيقية والعملية.

وأضاف الوزير أن خطة الوزارة لتعزيز دور المعاهد العليا الخاصة في منظومة التعليم العالي تأتي ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وترتكز على تطوير المهارات العملية التي أصبحت العامل الحاسم للنجاح في سوق العمل، والعمل على تقديم برامج تعليمية متكاملة بالتعاون مع قطاعات الصناعة المختلفة. كما شدد على أهمية انضباط العملية التعليمية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين الأساتذة والطلاب، وتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية لبناء شخصية متكاملة للطلاب.

وأشاد الدكتور عاشور بالتطور التكنولوجي داخل المعاهد الكندية، واستخدامها أنظمة حديثة مثل تطبيقات الهاتف المحمول، والبوابات الإلكترونية، وتطوير اللوائح الدراسية، إلى جانب حصول معظم برامجها على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

وأكد سعادته بتحقيق المعاهد الكندية مبدأ التعاون الدولي الذي يعد من أبرز مباديء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيدًا بنظام الحياة الأكاديمية، والاهتمام بالجانب الإنساني والتدريب العملي.

وأكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، وأمين مجلس شؤون المعاهد، خلال كلمته أن وزارة التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المعاهد العالية الخاصة وتطوير برامجها الأكاديمية بما يواكب احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن معاهد CIC تمثل نموذجًا متميزًا في تطبيق معايير الجودة الأكاديمية، وربط التعليم بالتدريب العملي والابتكار الطلابي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي، مؤسس مجموعة المعاهد الكندية وعضو المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، أن المجموعة تضم خمسة تخصصات حيوية هي: الهندسة، وعلوم الحاسب الآلي، والإعلام، وإدارة الأعمال، وتكنولوجيا إدارة الأعمال، وتخدم أكثر من 11 ألف طالب وطالبة، كما تقدم شهادتي بكالوريوس مصرية وكندية من خلال برامج مشتركة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي.

وقدمت الدكتورة ماجي الحلواني رئيس مجلس إدارة إعلام CIC الشكر للدكتور أيمن عاشور لجهوده في دعم منظومة التعليم العالي، كما وجهت الشكر للدكتور مصطفي رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي لجهودهما في تطوير منظومة التعليم العالي.