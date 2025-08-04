تكييف صحراوى ومياه باردة من الأهلى للناخبين فى انتخابات الشيوخ بالشيخ زايد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:37 مساءً - ارتفاع درجات الحرارة لم يعد عائقا أمام جموع المواطنين دون النزول للإدلاء بأصواتهم في لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية بالشيخ زايد، وذلك خلال انتخابات مجلس الشيوخ 2025، حيث بادر المواطنون في إهداء تكييف صحراوي لكي يخفف حدة الموجة الحارة اليوم، بجانب توفير زجاجات المياه الباردة بكميات كافية.

تعاون بين الأهالي والناخبين خلال الساعات الأولي منذ بدأ فتح اللجان اليوم الاثنين بمنطقة الشيخ زايد، الأمر الذي وفر جهد وتعب عدد كبير من المواطنين.

وانطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية بشكل منتظم، دون رصد أى معوقات أو شكاوى قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، مع استمرار توافد الناخبين.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.