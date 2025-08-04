حياة كريمة تعلن مشاركتها في انتخابات مجلس الشيوخ بـ12 ألف متابع للعملية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:37 مساءً - في إطار دورها الوطني والمجتمعي الرائد تعلى مؤسسة "حياة كريمة" عن مشاركتها في متابعة الانتخابات التشريعية والبرلمانية القادمة عبر الدفع بـ 12 ألف متطوع كمتابع معتمد من الهيئة الوطنية الانتخابات، وذلك امتدادا للنجاح الليمت الذي حققته المؤسسة خلال متابعة الانتخابات الرئاسية السابقة، والتي شهدت مشاركة 11 ألف متابع من أصل 22 ألف متابع للعملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وتعد "حياة كريمة المؤسسة الأهلية الأكبر من حيث عدد المتابعين المعتمدين في الاستحقاقات الانتخابية وقد رسخت دورها كمراقب محايد وفاعل في دعم براهة وشفافية العملية الانتخابية، في ضوء تكليفات القيادة السياسية بتمكين منظمات المجتمع المدني من أداء دورها الرقابي والمجتمعي.

وأكدت المؤسسة أن مشاركتها المرتقبة تأتي في إطار التزامها الراسخ يدعم التحول الديمقراطي وتعزيز المشاركة المجتمعية وتمكين الشباب في العمل العام، حيث تمثل نسبة كبيرة من المتابعين من فئة الشباب المتطوعين والمهتمين بالشأن العام بعد تلقيهم تدريبات مكلفة ومعا للمعايير الدولية المتابعة الانتخابات.

وتشير "حياة كريمة إلى أن وجودها في الميدان لا يهدف فقط إلى المراقبة بل أيضا إلى ترسيخ ثقافة المشاركة السياسية، وتعزيز الوعي العام بأهمية الانتخابات كأحد الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

وتؤكد المؤسسة أنها مستمرة في أداء رسالتها التنموية والوطنية. واضعة المواطن المصري في قلب أولوياتها، سواء من خلال مبادرات تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجا، أو من خلال مشاركتها في دعم الاستحقاقات الوطنية الكبرى.