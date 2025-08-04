محافظ الشرقية يتفقد انتظام عملية التصويت بلجان انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:37 مساءً - تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مقر اللجنة الفرعية فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات بمدينة الزقازيق، وذلك لمتابعة سير انتظام عملية التصويت بها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، للمشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مشيداً بإقبال المواطنين على اللجنة والمشاركة في الإنتخابات للحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية وإستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

أكد محافظ الشرقية، أنه تم توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية ، وكذا رفع درجة الإستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية، وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الإنتخابي، مشيداً بالتواجد الأمني أمام اللجان من قِبل قوات الأمن المكلفة بتأمين المقار من الخارج وكذلك بإقبال المواطنين وسط أجواء من الديمقراطية والشفافية على المقار الإنتخابية والمشاركة في الإنتخابات.

أجرى المحافظ حواراً هادئاً مع الناخبين أمام اللجنة الإنتخابية والذين حرصوا على التوجه لصناديق الإقتراع والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي إيمانا منهم بدورهم الفعال في بناء وتنمية وطنهم الغالي مصر.

وأضاف محافظ الشرقية أن المحافظة تٌعد من أولى المحافظات التي يحرص ابناؤها علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية ، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الناخبين بمحافظة الشرقية يبلغ 4 مليون و867 ألف و259 ناخب وناخبة لهم حق التصويت والمشاركة في الإنتخابات للإدلاء بأصواتهم أمام 829 مقر انتخابي بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 844 لجنة فرعية على مستوى 25 مركز وقسم شرطة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.