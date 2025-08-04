محافظ مطروح ونائبه يتفقدان لجان الاقتراع والتأكد من توافر التيسيرات للناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 03:37 مساءً - تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الاثنين، لجنتى الاقتراع بمدرستى أبو بكر الصديق، وزاهر جلال، في مدينة مرسي مطروح، لمتابعة سير انتخابات مجلس الشيوخ، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمستشار يحيى الحوفي رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مطروح، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسي مطروح، والمرور الميدانى على عدد من اللجان، والاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة باللجان، من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة، وكراسى لذوى الهمم، وتأمين واستقرار التيار الكهربائي، وغيرها، للظهور بالشكل اللائق والتيسير على الناخبين.

واطمأن محافظ مطروح من المستشارين رؤساء اللجان، وأعضائها على توافر كافة سبل الراحة مع توافد ملحوظ للمواطنين على المقار الانتخابية للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول للانتخابات التى تستمر حتى غداً الثلاثاء، مع تذليل كافة العقبات وذلك للاختيار من بين المرشحين المتقدمين على مستوى المحافظة، منهم 3 بنظام الفردى ومرشح للقائمة الوطنية، ويجرى التصويت فى خلال 127 لجنة فرعية و127 مركز انتخابى، وتبلغ الكتلة التصويتية 370.477 ناخبا بمطروح من تعداد سكان 576459 نسمة تقريبا منهم "298826 ذكور، و277633 إناث".

كما تفقد محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ومن خلال الراصد المرئي وتابع الإقبال على اللجان الانتخابية وعدم وجود أى عوائق، وتوافر كافة استعدادات الجهات المعنية بالمحافظة، والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات الرئيسية، وقيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدا على تضافر كافة الجهود لخروج العملية الانتخابية بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.

وأكد محافظ مطروح، أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي استمرارا لتكاتف المصريين في بناء وطنهم والحفاظ عليه مع الإشادة بأبناء مطروح ووعيهم الوطنى.

ويذكر أن محافظة مطروح تقع فى الشمال الغربى لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة مرسى مطروح وتبلغ مساحتها 166.6 ألف كم مربع تمثل خمس مساحة مصر، كثانى اكبر محافظات الجمهورية مساحةً وتضم ثمانى مدن و56 قرية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومى الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهى القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقًا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائى من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان فى محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات