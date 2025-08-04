نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لمواجهة الموجة الحارة.. تكييفات صحراوية ومياه باردة للناخبين في انتخابات الشيوخ بالشيخ زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مبادرات شعبية لدعم التصويت.. وإقبال منتظم داخل اللجان دون معوقات

في أجواء شديدة الحرارة، حرص أهالي منطقة الشيخ زايد على توفير الأجواء المناسبة للناخبين، خلال مشاركتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي انطلقت صباح اليوم الاثنين 4 أغسطس وتستمر حتى غدٍ الثلاثاء 5 أغسطس.

شهدت لجان مدرسة أبو بكر الصديق الرسمية توافدًا ملحوظًا من المواطنين، وسط أجواء إيجابية، حيث بادر عدد من الأهالي إلى توفير تكييف صحراوي أمام مقر اللجنة للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة، فضلًا عن توزيع زجاجات مياه باردة بكميات كبيرة، في لفتة إنسانية تهدف إلى دعم المواطنين وتشجيعهم على المشاركة الانتخابية دون مشقة.

تعاون شعبي منظم داخل لجان الشيخ زايد

تميزت الساعات الأولى من اليوم الانتخابي بتعاون كبير بين الأهالي والناخبين، حيث ساعدت هذه المبادرات في تخفيف الإجهاد الناتج عن الطقس الحار، مما ساهم في تسهيل عملية التصويت بشكل منظم داخل اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى تُذكر.

انتظام التصويت وسط إشراف قضائي ومشاركة واسعة

وقد انطلقت عملية التصويت داخل اللجان الفرعية بشكل منتظم، وسط إشراف قضائي كامل، وبمشاركة 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، إلى جانب 2500 قاضية يباشرون مهامهم خارج محل إقامتهم.

63 مليون ناخب.. و428 مرشحًا على النظام الفردي

يتنافس في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عدد 428 مرشحًا على 100 مقعد فردي، بينما تُطرح القائمة الوطنية من أجل مصر كقائمة وحيدة في 4 دوائر مخصصة لنظام القوائم، بعدد 100 مرشح على 100 مقعد.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيدين في قاعدة بيانات الهيئة الوطنية للانتخابات، الإدلاء بأصواتهم في 8286 لجنة انتخابية منتشرة في المدارس، والوحدات الصحية، ومراكز الشباب، تسهيلًا لعملية التصويت.

متابعة دولية ومحلية للعملية الانتخابية

وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات المتابعة المقدمة من 18 سفارة أجنبية، و9 منظمات دولية، و58 منظمة محلية، إلى جانب منح تصاريح لـ 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة مجريات الانتخابات من داخل اللجان.