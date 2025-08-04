نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأعلى للإعلام” يتلقى شكوى من النادي الأهلي ضد الكابتن مصطفى يونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من د.سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد الكابتن/ مصطفى يونس.

وأكد النادي الأهلي في شكواه، أن الكابتن/ مصطفى يونس، دأب على ارتكاب العديد من التجاوزات في حق رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على مدار أكثر من 5 سنوات، خلال استضافته في برامج تلفزيونية منها برنامج "الكابتن" الذي يقدمه الكابتن/ أحمد حسن على قناة DMC، وبرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي/ مهيب عبدالهادي، على قناة MBC، موقع صدى البلد، وكذلك نشره وبثه تلك التجاوزات والإساءات عبر صفحته على موقع يوتيوب المسماه "مصطفي يونس".

وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل الحلقات المذكورة وكذلك بعض الروابط الخاصة بالفيديوهات المذاعة على صفحة اليوتيوب، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوي بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.