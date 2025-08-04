نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر تحتفل بتخريج دفعة جديدة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - احتفلت كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بتخريج دفعة جديدة من طلابها للعام الدراسي 2024–2025، في حفل مميز نظمته الجامعة، تحت رعاية ا.خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور نخبة من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية، على رأسهم الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس الجامعة، والإعلامي علاء الكحكي رئيس شبكة تلفزيون النهار، ود. طارق سعدة نقيب الإعلاميين، ولفيف من قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

وشهد الحفل أجواء احتفالية متميزة تليق بخريجي كلية الإعلام، حيث عبر الحضور عن سعادتهم بتخريج جيل جديد من الإعلاميين المؤهلين للمنافسة في سوق العمل، والمزودين بمهارات تكنولوجية ومعرفية تواكب العصر الحديث.

وهنأ الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الطلاب الخريجين، مؤكدًا أن الجامعة تفتخر بخريجي كلية الإعلام لما أثبتوه من جدية والتزام وقدرة على التطور، وقال: "أنتم اليوم تقفون على أعتاب مرحلة جديدة، مزودين بأسلحة ذكية تتمثل في العلم، والمهارة، والانضباط، والإبداع، وهذه أدوات النجاح في الإعلام المعاصر".

وأضاف د. المحبوب أن الكلية نجحت في تقديم نموذج أكاديمي متكامل يجمع بين الجانب النظري والتدريب العملي المكثف، مما يضمن إعداد خريج قادر على التميز، ليس فقط محليًا، بل إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن الجامعة تضع نصب عينيها ضرورة الارتقاء بالمستوى المهني لطلابها، وربطهم بسوق العمل من خلال الشراكات المستمرة مع المؤسسات الإعلامية الكبرى.

وحرص الإعلامي علاء الكحكي، رئيس شبكة تلفزيون النهار، على تهنئة خريجي كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا لهم أنهم "نجوم المستقبل"، وأن أمامهم طريقا واسعًا للتميز في ساحة الإعلام المصري.

وأعلن الكحكي خلال حفل التخرج عن وجود بروتوكول تعاون قائم بين شبكة قنوات النهار والجامعة، يتضمن تدريب طلاب الكلية داخل مؤسسات الشبكة، مشيرا إلى أن تلفزيون النهار يفتح أبوابه لاستقبال وتعيين الكوادر الإعلامية المتميزة من خريجي الكلية، انطلاقًا من إيمانه بقدراتهم وتأهيلهم الجيد.

من جانبه، أشاد طارق سعدة نقيب الإعلاميين بمستوى خريجي الكلية، مثمنا الجهد المبذول في إعداد كوادر إعلامية واعدة، ومؤكدًا أن الإعلام اليوم بحاجة إلى هذه الطاقات الجديدة التي تجمع بين الحماسة والمعرفة والمسؤولية.

كما حرص نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة على تهنئة الخريجين، معبرا عن فخره واعتزازه بخروج دفعة جديدة من شباب الإعلاميين الذين يمتلكون أدوات المستقبل، مؤكدًا أن كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أصبحت منبرا أكاديميا يعول عليه في تخريج كوادر مهنية قادرة على مواجهة التحديات، مشددًا على أهمية التمسك بأخلاقيات المهنة، والتسلح بالوعي والثقافة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها المجال الإعلامي.

الجدير بالذكر أن كلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تُعد من الكليات الرائدة في مجالها، وتعمل باستمرار على تحديث برامجها الأكاديمية، بما يتماشى مع المتغيرات العالمية في صناعة الإعلام والاتصال.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها