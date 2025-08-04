نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التنظيم الانفعالي واضطراب الشخصية الحدية في ماجستير بآداب حلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصلت سارة قطب؛ المعيدة بقسم علم النفس- كلية الآداب- جامعة حلوان، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية والتبادل بين الجامعات والمعاهد العلمية تحت عنوان "الدور المعدل للرحمة بالذات في العلاقة بين صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري لدى مضطربي الشخصية الحدية بين طلاب الجامعة".

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور أحمد عبدالفتاح أحمد عياد أستاذ علم النفس الاكلينيكي بقسم علم النفس كلية الآداب-جامعة طنطا (مناقشًا ورئيسًا)، الدكتور محمد حسن غانم أستاذ علم النفس الاكلينيكي­ كلية الآداب ­ جامعة حلوان (مُشرفًا)، والأستاذ الدكتور/ فاتن صلاح عبدالصادق أستاذ علم النفس-كلية الآداب-جامعة حلوان (مناقشًا)، والدكتور هبة محمود محمد أستاذ علم النفس-كلية الآداب-جامعة حلوان (مُشرفًا).

هدفت الدراسة إلى التَعرُف على العلاقة بين صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري لدى مُضطربي ومضطربات الشخصية الحدية بين طلاب الجامعة، كما تناولت العلاقة بين الرحمة بالذات وكلٍ من صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري، وكذلك سَعَت إلى معرفة الدور المُعدل للرحمة بالذات في العلاقة بين صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري، كما تَنَاولت الكشف الفروق بين مُضطربي الشخصية الحدية في مُتغيرات الدراسة في ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية (النوع، والعمر، والتخصص الدراسي، والفرقة الدراسية). حيثُ تم التطبيق على طلاب جامعة حلوان مُضطربي الشخصية الحدية بالكليات النظرية والعملية، واستخدمت الباحثة الأدوات التالية: مقياس الرحمة بالذات (إعـداد الباحثة)، ومقياس صعوبة التنظيم الانفعالي (إعداد الباحثة)، ومقياس إيذاء الذات غير الانتحاري (إعداد الباحثة)، ومقياس تقدير الذات روزنبرج (إعداد سلامة)، واستبانة تشخيص الشخصية (إعداد عسكر). وأسفرت الدراسة عن عدة نتائج: وجود علاقة موجبة دالة إحصائيًا بين درجات صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري لدى مضطربي الشخصية الحدية بين طلاب الجامعة، ووجود علاقة سالبة بين درجات الرحمة بالذات ودرجات كلٍ من صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري لدى مضطربي الشخصية الحدية بين طلاب الجامعة، كما أن الرحمة بالذات تُعد مُتغيرًا معدلًا في العلاقة بين صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري لدى مضطربي الشخصية الحدية بين طلاب الجامعة حيثُ تناقصت قيمة معامل الارتباط بين صعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري بعد عزل الرحمة بالذات، ووجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات مُضطربي ومُضطربات الشخصية الحدية في الرحمة بالذات وكانت في صالح الذكور؛ في حين وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي درجات في مُضطربي ومُضطربات الشخصية الحدية الدرجة الكلية لصعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري في اتجاه الإناث، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات درجات مُضطربي ومضطربات الشخصية الحدية في كل من الرحمة بالذات وصعوبة التنظيم الانفعالي وإيذاء الذات غير الانتحاري في ضوء المتغيرات الديموجرافية (العُمر- التخصص الدراسي- الفرقة الدراسية).