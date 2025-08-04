نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تُدلي بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ وتدعو المواطنين للمشاركة: "الانتخاب واجب وطني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك في اللجنة الفرعية بمدرسة بدر الإعدادية بنين بمنطقة الدقي، ضمن فعاليات اليوم الأول من التصويت المقرر على مدار يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

وأكدت الوزيرة، في تصريحات لها عقب الإدلاء بصوتها، على أهمية المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددة على أن ممارسة الحق الانتخابي هو واجب وطني يكفله الدستور ويعزز من مسار الديمقراطية والاستقرار في البلاد.

كما حرصت الدكتورة مايا مرسي على توجيه الشكر والتقدير لأعضاء اللجان الانتخابية والقضاة، إلى جانب الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الداخلية، مثمنة الجهود الكبيرة المبذولة لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ونزاهة.

وفي لفتة إنسانية، استجابت الوزيرة بشكل فوري لطلب إحدى السيدات المشاركات في التصويت، والتي تمر بظروف اجتماعية صعبة، حيث وجهت بسرعة دراسة حالتها وتقديم الدعم اللازم لها من خلال الوزارة.

وخلال تواجدها أمام مقر اللجنة، حرصت الوزيرة على تحية المواطنين المنتظرين للإدلاء بأصواتهم، مثمنة وعيهم وحرصهم على أداء واجبهم الانتخابي رغم ارتفاع درجات الحرارة.

