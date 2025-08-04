نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: استقبال أكثر من 324 ألف اتصال عبر الخطوط الساخنة بنسبة استجابة قاربت 90% في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي أكثر من 324 ألفًا و365 اتصالًا عبر الخطوط الساخنة التابعة لها خلال شهري مايو ويونيو 2025، تنوعت بين استفسارات، وطلبات، وشكاوى، حول مختلف الخدمات التي تقدمها الوزارة، وفي مقدمتها برامج الحماية الاجتماعية، والرعاية، والدعم النقدي، وخدمات بنك ناصر الاجتماعي، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وصندوق مكافحة الإدمان، وخط أبناء مصر.

جاء ذلك في تقرير رفعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة آليات التواصل مع المواطنين وتحليل البيانات الواردة من الخطوط الساخنة المختلفة، والتي تمثل وسيلة رئيسية لتلقي الشكاوى والاستفسارات على مدار الساعة.

تكافل وكرامة.. الأعلى استقبالًا

تصدّر الخط الساخن لبرنامج "تكافل وكرامة" (19680) القائمة، حيث استقبل 205،104 اتصالًا، تم الرد على 192،875 اتصالًا منها بنسبة استجابة 94%. وتوزعت الاتصالات بين:

115،031 استفسارًا

28،734 طلبًا

41،599 شكوى

وكانت محافظات المنيا، البحيرة، الجيزة، وأسيوط الأعلى تفاعلًا، فيما سجلت جنوب سيناء، البحر الأحمر، والوادي الجديد أقل عدد من الاتصالات.

بنك ناصر.. 43 ألف اتصال

استقبل الخط الساخن لبنك ناصر الاجتماعي (16868) عدد 43،131 اتصالًا، تم الرد على 31،017 منها بنسبة 72%. وشملت:

30،428 استفسارًا

380 طلبًا

99 شكوى

وسجلت القاهرة، الجيزة، والإسكندرية أعلى نسب الاتصال، في حين جاءت مطروح، الوادي الجديد، وجنوب سيناء في المراتب الأخيرة.

بطاقة الخدمات المتكاملة

تلقى الخط الساخن الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة (15044) عددًا من الاتصالات بلغ:

46،381 اتصالًا تم الرد على 25،315 منها بنسبة 92%

تم الرد على منها بنسبة 18،730 اتصالًا وردت إلى شركة "إي فاينانس" تم الرد على 11،772 منها بنسبة 64%

وجاءت القاهرة، الجيزة، والمنوفية في صدارة المحافظات الأكثر اتصالًا.

خط الوزارة الموحد

استقبل الخط الساخن الرئيسي للوزارة (16439) 12،360 اتصالًا، تم الرد على 12،101 منها بنسبة 98%، تضمنت:

10،338 استفسارًا

533 طلبًا

2،320 شكوى

صندوق مكافحة الإدمان

استقبل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023) 17،043 اتصالًا، تم الرد على 16،049 بنسبة 95%، منها:

6،047 استفسارًا

9،972 طلب علاج أو متابعة

30 شكوى

خط أبناء مصر

أما خط أبناء مصر لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية (19828)، فقد استقبل 346 اتصالًا، تم الرد على 305 منها بنسبة 87%.

قنوات التواصل متاحة 24/7

أكدت وزارة التضامن أن جميع خطوطها الساخنة تعمل على مدار الساعة، وتشمل:

16439 (الخط الساخن الرئيسي)

(الخط الساخن الرئيسي) 16528 (منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة)

(منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة) 15044 (بطاقة الخدمات المتكاملة)

(بطاقة الخدمات المتكاملة) 19680 (تكافل وكرامة)

(تكافل وكرامة) 16023 (صندوق مكافحة الإدمان)

(صندوق مكافحة الإدمان) 16868 (بنك ناصر)

(بنك ناصر) 19828 (خط أبناء مصر)

وتؤكد الوزارة استمرارها في دعم آليات الاستجابة الفورية للتواصل مع المواطنين والعمل على رفع كفاءة الرد والمتابعة تحقيقًا للشفافية وتيسيرًا للحصول على الخدمات.