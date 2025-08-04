نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الداخلية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد: استقرار أمني شامل في جميع المحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم الإثنين، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمقر لجنته الانتخابية، مؤكدًا أن الوزارة بكافة قطاعاتها في حالة استنفار أمني شامل لتأمين العملية الانتخابية في جميع محافظات الجمهورية.

استعدادات مكثفة لوزارة الداخلية لتأمين اللجان

وأكد وزير الداخلية أن أجهزة الوزارة تعمل بكفاءة عالية لتهيئة الأجواء المناسبة لسير الانتخابات في مناخ آمن ومنظم، مشددًا على أن الدولة المصرية حريصة على إتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.

وأوضح اللواء توفيق أن مجريات العملية الانتخابية تسير بشكل منتظم في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن الوضع الأمني يشهد استقرارًا تامًا ولا توجد أية معوقات تعيق سير الانتخابات.

صور توثق مشاركة الوزير في العملية الانتخابية

وشهدت لجان الانتخابات حضورًا ملحوظًا من المواطنين منذ الصباح، وسط إجراءات أمنية مشددة وإشراف كامل من الأجهزة المختصة، حيث التُقطت عدة صور لوزير الداخلية أثناء إدلاء صوته، وسط إشادة بجهود التأمين والتنظيم.