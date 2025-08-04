محافظ الغربية: ما نراه اليوم تجسيد لوعى أبناء المحافظة وعرس ديمقراطى يليق بتاريخها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، جولة موسعة شملت عددًا من اللجان الانتخابية في حي أول وثان طنطا، لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وسط مشاركة ملحوظة من المواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المدارس المخصصة كلجان انتخابية، حيث اطمأن على انضباط العمل داخل المقار، وتأكد من توافر المظلات ومناطق الانتظار المجهزة بكراسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوافر الإضاءة الكاملة، ومصادر الطاقة البديلة، فضلًا عن جاهزية أطقم العمل القضائية والإدارية، ووجود فرق الإسعاف والدعم الطبي، في إطار خطة تأمين متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية.