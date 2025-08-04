محافظ الغربية يتفقد لجان حى أول وثان طنطا فى أول أيام انتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم الاثنين، جولة موسعة شملت عددًا من اللجان الانتخابية في حي أول وثان طنطا، لمتابعة سير التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام العملية الانتخابية منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان، وسط مشاركة ملحوظة من المواطنين.

واستهل المحافظ جولته بتفقد عدد من المدارس المخصصة كلجان انتخابية، حيث اطمأن على انضباط العمل داخل المقار، وتأكد من توافر المظلات ومناطق الانتظار المجهزة بكراسي لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوافر الإضاءة الكاملة ومصادر الطاقة البديلة، فضلًا عن جاهزية أطقم العمل القضائية والإدارية، ووجود فرق الإسعاف والدعم الطبي، في إطار خطة تأمين متكاملة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والصحية.

وخلال جولته، شدد محافظ الغربية على ضرورة توفير أقصى درجات الانضباط والنظام داخل وحول المقار الانتخابية، موجهًا رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني المستمر، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والصحية لضمان خروج العملية الانتخابية في أبهى صورها، مؤكدًا أن اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة تعمل بكفاءة عالية وتحت إشراف قضائي كامل. كما أشاد بوعي المواطنين الذين توافدوا للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية واجب وطني وحق دستوري على الجميع.

وأكد اللواء الجندي أن الدولة وفرت كافة الإمكانات اللازمة لتيسير عملية التصويت، بدءًا من تجهيز المقار وتوفير أماكن انتظار ومظلات لكبار السن، وكراسي متحركة لذوي الهمم، إلى خطة تأمين طبي ووقائي شاملة، ومصادر كهرباء احتياطية، بالإضافة إلى التنسيق الدائم بين غرف العمليات بالمراكز والمدن وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الموقف لحظة بلحظة.

كما أشاد المحافظ بوعي المرأة في الغربية التي حضرت بكثافة منذ الصباح الباكر، ودور الشباب في التوعية وحث المواطنين على المشاركة، مؤكدًا أن هذه الروح الإيجابية تعكس الانتماء الحقيقي للوطن، وتُبرز الوجه الحضاري للمحافظة.

واختتم اللواء أشرف الجندي جولته بالتأكيد على أن المشهد الانتخابي في الغربية اليوم هو رسالة حضارية من أبنائها إلى كل مصر، تعكس وعيهم وحرصهم على أداء واجبهم الوطني، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية هي أصدق صور الانتماء للوطن. ودعا المحافظ جميع المواطنين إلى التوجه بكثافة إلى لجانهم على مدار اليوم، قائلاً: “الغربية اليوم تتزين بأبنائها.. وصوتكم هو قوتكم ودعم لمسيرة التنمية والبناء.. فلنجعل هذا اليوم صفحة مضيئة في تاريخ المحافظة".

وتستمر عملية التصويت في اليوم الأول حتى الساعة التاسعة مساءً، على أن تُستأنف غدًا الثلاثاء 5 أغسطس، وسط متابعة لحظية من غرفة عمليات المحافظة، لضمان سير العملية الانتخابية بكل شفافية ويسر.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.