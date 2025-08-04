عاصم الجزار يتابع سير العملية الانتخابية من غرفة عمليات "الجبهة الوطنية" في الساعات الأولى للاقتراع

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً -

رئيس حزب الجبهة الوطنية: نحرص على التأثير الحقيقي في "الشيوخ".. ونؤمن بضرورة تمكين الشباب المؤهل

اللواء محمود شعراوي: الأمل في الشباب لغد أفضل.. ومصر تفخر بكم دائمًا

علاء فؤاد: الشباب ركيزة أساسية في بناء المستقبل

حرص الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، على التواجد داخل غرفة العمليات المركزية للحزب منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، لمتابعة سير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والاطمئنان على انتظام عملية التصويت في مختلف المحافظات.

وجاء ذلك بمشاركة قيادات الحزب، وعلى رأسهم السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، نواب رئيس الحزب اللواء محمود شعراوي، النائب محمد أبو العينين، النائب أحمد رسلان، أمين التنظيم بالحزب، والمستشار علاء فؤاد رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، والنائبة إيمان العجوز، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية.

وتفقد "الجزار" أعمال غرفة العمليات المركزية بنفسه، من خلال التواصل المباشر وعبر برنامج "الزوم" مع أمناء الحزب في جميع المحافظات، وذلك للوقوف على نسب الإقبال والمشاركة وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين أو مندوبي الحزب داخل اللجان، والتأكد من انتظام العملية الانتخابية داخل اللجان المختلفة.

وأكد رئيس الحزب خلال متابعته، أن المشاركة في الانتخابات هي واجب وطني ودستوري، مشيدًا بالحضور اللافت من المواطنين، خاصة في الساعات الأولى من فتح لجان الاقتراع، وهو ما يعكس وعي الشارع المصري بأهمية المرحلة ودوره في دعم الاستقرار السياسي والمؤسسي للدولة.

كما أشار رئيس حزب الجبهة الوطنية، إلى أن غرفة العمليات تلقت تقارير إيجابية بشأن الإقبال في العديد من المحافظات، مؤكدًا أن الحزب على استعداد كامل لتقديم الدعم اللوجستي لأعضائه ومندوبيه من أجل ضمان المشاركة الفعالة والتيسير على الناخبين.

وأكد الدكتور المهندس عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بهدف تحقيق تأثير حقيقي وفعّال داخل المجلس، من خلال مرشحين يمتلكون الكفاءة والرؤية والقدرة على الإسهام في صناعة السياسات ودعم مؤسسات الدولة.

وأكد الجزار، على أن حزب الجبهة الوطنية يخوض هذا الاستحقاق الوطني بروح التنافس الشريف والمشاركة ليس المغالبة، إيمانًا منه بالدور الذي يجب أن تقوم به الأحزاب في بناء الوطن وترسيخ مسيرة الديمقراطية.

وقال الجزار إن تمكين الشباب المؤهل يمثل أولوية أساسية في رؤية الحزب، مؤكدًا إيمانه العميق بدور الشباب في النهوض بالوطن، موجهًا خلال تفقده غرفة عمليات الحزب، التحية لكوادر الحزب من الشباب الذين يشاركون بفاعلية في غرفة العمليات المشكلة من أجل متابعة سير العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس حزب الجبهة الوطنية أن ما يميز الحزب عن غيره من الكيانات السياسية، هو أنه يضم نخبة من القامات الرفيعة والخبرات الكبيرة، فرغم حداثة تكوينه، إلا أن ما يمتلكه من كوادر مؤهلة يجعله حزبًا راسخًا بقيمة الأحزاب العريقة.

وشدد الجزار على أن الحزب يسعى لتحقيق صالح المجتمع والمواطن، انطلاقًا من مسؤولية وطنية تجاه دعم الدولة في ظل التحديات التي تواجهها، لا سيما الهجوم الحاد الذي تتعرض له الدولة المصرية من الخارج ومن جماعة الإخوان الإرهابية.

واختتم الدكتور عاصم الجزار حديثه إلى شباب حزب الجبهة الوطنية بالتأكيد على أن الأمل معقود عليهم في حماية الوطن والحفاظ على منظومة القيم التي باتت مهددة بالانهيار، وصون الهوية المصرية في مواجهة محاولات التشويه المتعمد.

ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، لشباب الحزب أن الحزب يولي أهمية كبيرة للدور التثقيفي للشباب المتعلق بالعملية الانتخابية والعمل السياسي لبناء كوادر مؤهلة، انطلاقًا من إيمانه بأن الوعي هو الركيزة الأساسية للمشاركة الفاعلة في صناعة القرار.

وقال شعراوي إن مصر مستهدفة من قوى معادية تسعى إلى زعزعة استقرارها، مشددًا على أن الأمل معقود على الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60% من المجتمع، في مواجهة هذه التحديات وبناء غدٍ أفضل لوطنهم.

وأضاف: "الشباب هم المستقبل، وهم أول خطوة في طريق بناء الدولة الحديثة... بيكم مصر تسعد، وبيكم تفتخر دائمًا"، مشيدًا بالاندماج الكبير والفعال الذي يلمسه داخل صفوف شباب حزب الجبهة الوطنية، وإصرارهم على التفاعل مع قضايا الوطن بروح مسؤولة وواعية.

فيما يشير المستشار علاء فؤاد، رئيس الأمانة الفنية لحزب الجبهة الوطنية، إلى أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء المستقبل، وأن الحزب يعوّل عليهم في الدفع بعجلة العمل الوطني، مشيرًا إلى أن مشاركتهم الفاعلة في متابعة سير العملية الانتخابية تعكس وعيهم وإدراكهم لحجم المسؤولية.

وأضاف "فؤاد" أن الحزب يعتمد على طاقات شبابه في مختلف المحافظات لمتابعة مجريات انتخابات مجلس الشيوخ، وضمان سيرها بنزاهة وانتظام، مشيدًا بالجهود التي يبذلونها، والتي تُعد ترجمة حقيقية لإرادتهم الوطنية واستعدادهم الدائم لتحمل المسؤولية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.