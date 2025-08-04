محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان التصويت بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لجان التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، حيث اطمأن على انتظام عملية التصويت والتزام الأطقم الإدارية والأمنية، مؤكدًا توفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.

وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة جنوب سيناء، وسط أجواء من الانتظام والالتزام، وتحت إجراءات أمنية واحترازية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في يسر وأمان وشفافية.