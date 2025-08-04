محافظ جنوب سيناء يتفقد لجان التصويت بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - تفقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، لجان التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بحي النور بمدينة شرم الشيخ، حيث اطمأن على انتظام عملية التصويت والتزام الأطقم الإدارية والأمنية، مؤكدًا توفير جميع سبل الراحة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الهمم.
وانطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة جنوب سيناء، وسط أجواء من الانتظام والالتزام، وتحت إجراءات أمنية واحترازية مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في يسر وأمان وشفافية.
وأشار المحافظ إلى أن المحافظة قد أنهت كافة الاستعدادات لتيسير عملية التصويت، من حيث تجهيز المقرات الانتخابية، وتوفير وسائل النقل، وتأمين المداخل والمخارج، وتشكيل غرف عمليات في جميع المدن للمتابعة اللحظية، كما أكد أن المحافظة ملتزمة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير مناخ ديمقراطي آمن يُشجع المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري.
يذكر أن جميع اللجان فتحت أبوابها في الموعد المحدد دون تأخير، بحضور القضاة المشرفين وأعضاء اللجان، وبدأ استقبال الناخبين في 18 لجنة فرعية موزعة على 15 مقرًا انتخابيًا بمختلف مدن المحافظة.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في المحافظة 102,807 ناخبًا وناخبة، موزعين على مدن طور سيناء، شرم الشيخ، رأس سدر، دهب، نويبع، طابا، سانت كاترين، أبو زنيمة، وأبو رديس.
وشهدت المدن إقبالًا جيدًا منذ الساعات الأولى، بينما ساد الهدوء النسبي في بعض لجان المدن، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال فترتي الظهيرة والمساء ، وتُستكمل عملية التصويت حتى الساعة التاسعة مساءً، وتستمر غدًا الثلاثاء الموافق 5 أغسطس، وسط دعوات رسمية وشعبية لحث المواطنين على النزول والمشاركة باعتبارها مسؤولية وطنية تسهم في دعم استقرار الدولة واستكمال مسيرة التنمية.