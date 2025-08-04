حملات أمنية لضبط متجري المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - فى إطار ضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (دمياط - أسوان) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن دمياط

- ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – أكثر من 10 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) ، وكذا ضبط (4) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" (بندقية خرطوش - 3 فرد خرطوش) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").



مديرية أمن أسوان

- ضبط عدد (2) قضية جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهما (قرابة 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش) بحوزة (3 متهمين"لــ 2 منهم معلومات جنائية").

- تنفيذ عدد (631) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.