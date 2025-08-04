محافظ القاهرة: إقبال كبير من المواطنين للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - قال الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، إن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، وخاصة في المناطق التي يغلب عليها الطابع الشعبي، مشيرًا إلى أن الإقبال الكثيف من المواطنين تم رصده من خلال غرفة العمليات المنعقدة في المحافظة.

وأضاف خلال لقاء خاص لقناة «إكسترا نيوز» وذلك عقب الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، قائلًا: «في الصباح كنت أقوم بمتابعة سير العملية الانتخابية، وتم الاطمئنان على انتظام فتح جميع اللجان في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم، وتم الاتصال بوزيرة التنمية المحلية من خلال مركز السيطرة في الوزارة، وأيضًا مركز السيطرة في مجلس الوزراء».

وتابع: «تم الاطمئنان على فتح اللجان وبدء العملية الانتخابية، ومن الملاحظ وجود إقبال متزايد في الصباح، أضف إلى ذلك تواجد المواطنين أمام اللجان قبل الساعة التاسعة صباحًا لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم».

وأكمل: «لدى المواطنين وعى بشكل كبير جدًا، وتواجد فئة الشباب بشكل ملاحظ جدًا وسط الناخبين، وهى مشاركة مهمة جدًا».