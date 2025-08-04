غرف عمليات الداخلية ترصد المشهد.. تأمين على مدار الساعة لانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - تواصل غرف العمليات بوزارة الداخلية عملها على مدار الساعة لمتابعة مجريات انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تأمين العملية الانتخابية بكافة مراحلها، والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يؤثر على انتظام التصويت وسلامة المواطنين.

وتقوم غرف العمليات في جميع مديريات الأمن بمتابعة دقيقة للحالة الأمنية في محيط اللجان، من خلال ربط مباشر مع القوات المنتشرة ميدانيًا، وتلقي البلاغات الواردة، والتنسيق الفوري لتوجيه عناصر الأمن لمكان الحدث والتعامل معه بسرعة واحترافية.

وتعد هذه المتابعة المتواصلة جزءًا أساسيًا من استراتيجية وزارة الداخلية التي وضعت في الاعتبار جميع السيناريوهات الممكنة، لضمان سير الانتخابات في أجواء آمنة ومنضبطة.

وكان عدد من مديري الأمن قد أجروا صباح اليوم جولات ميدانية تفقدوا خلالها محيط اللجان الانتخابية، للاطمئنان على تطبيق خطط التأمين، وضمان جاهزية القوات في مختلف المواقع. وشملت الجولات مراجعة الانتشار الأمني على مداخل ومخارج المدن، وفي الشوارع المؤدية إلى اللجان، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

ورفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى، مع الدفع بقوات التدخل السريع، وعناصر من الشرطة النسائية، لمواجهة أي طارئ والتعامل مع الحالات الخاصة، بما يعزز من شعور المواطن بالأمان أثناء الإدلاء بصوته. كما تم تجهيز أقوال أمنية وخدمات مرورية مزودة بأحدث الوسائل التقنية لمتابعة الحركة داخل المدن والمناطق الحيوية المحيطة باللجان.

وحرصت أجهزة الأمن على اتخاذ إجراءات استباقية للتيسير على المواطنين، خصوصًا كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تسهيل وصولهم إلى مقار الاقتراع وتقديم الدعم اللازم في محيط اللجان. ويأتي ذلك بالتوازي مع تواجد أمني مكثف يعكس حرص الدولة على تأمين هذا الاستحقاق الديمقراطي الهام، وإتاحة الفرصة لكل مواطن للمشاركة في اختيار من يمثله داخل الغرفة الثانية للبرلمان.

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها الكامل بمواصلة جهود التأمين حتى انتهاء العملية الانتخابية، بما يضمن أن تخرج بصورة مشرفة تعكس وعي المواطن وثقة الدولة في مؤسساتها الأمنية.