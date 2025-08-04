محافظ مطروح يتابع سير انتخابات الشيوخ ويوجه بتوفير كافة التيسيرات للناخبين

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، سير انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، واطمئن على توافر كافة الاستعدادات، مع تذليل كافة العقبات، أمام الناخبين لاختيار مرشح من بين 3 مرشحين متقدمين على مستوى المحافظة على المقعد الفردى، إضافة لاختيار قائمة.

وتفقد محافظ مطروح مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومن خلال الراصد المرئي، تابع مع رؤساء المدن استعدادات كافة الجهات المعنية بالمحافظة، مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية والتشديد على المتابعة المستمرة، وقيام كل الجهات المعنية بمسئولياتها سواء مجالس المدن وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ،والاتصالات وإدارة المجالس وغرفة العمليات والأزمات ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للسلامة العامة وغيرها من الجهات المعنية، مع تكثيف أعمال النظافة العامة داخل وخارج اللجان ،ومتابعة الجاهزية من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وغيرها للخروج بالصورة اللائقة بمحافظة مطروح.

وأكد محافظ مطروح على أهمية المشاركة في العرس الديمقراطي استمرارا لتكاتف المصريين في بناء وطنهم والحفاظ عليه مع الإشادة بأبناء مطروح ووعيهم الوطنى.

وكلف محافظ مطروح المهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد للمحافظة بالمرور الميدانى على عدد من اللجان وتفقد على الحاهزية الفعلية والتنسيق مع الجهات المعنية للاطمئنان على توافر الاحتياجات اللازمة اللجان من مظلات ومياه الشرب والنظافة العامة وكراسى لذوى الهمم وتأمين واستقرار التيار كهربي وغيرها الطهور بالشكل اللائق.

يذكر أن محافظة مطروح تقع في الشمال الغربي لجمهورية مصر العربية وعاصمتها مدينة مرسي مطروح وتبلغ مساحتها 166.6 ألف كم مربع تمثل خمس مساحة مصر، كثانى اكبر محافظات الجمهورية مساحةً وتضم ثمانى مدن و56 قرية.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ فى الداخل يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، ويتنافس فيها 428 مرشحاً على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى، فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشح على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقاً لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضٍ، والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على طلبات 18 سفارة معتمدة داخل جمهورية مصر العربية و9 منظمات دولية و58 منظمة وجمعية محلية والموافقة على طلبات تغطية إعلامية من 168 وسيلة إعلام دولية و62 وسيلة إعلام محلية لمتابعة الانتخابات.