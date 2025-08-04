أحمد المسلماني يدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمقر لجنته بالزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 أغسطس 2025 02:34 مساءً - أدلى الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بصوته منذ قليل في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مقر لجنته الانتخابية في كلية فنون جميلة بالزمالك.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل يومي 4 و5 أغسطس، يتنافس فيها 428 مرشحا على 100 مقعد مخصص لنظام الفردى فيما ترشحت قائمة واحدة وهي القائمة الوطنية من أجل مصر عن كل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القوائم بعدد 100 مرشحا على 100 مقعد مخصص لهذا النظام.

ووفقا لإحصائيات الهيئة الوطنية للانتخابات، يحق لنحو 63 مليون ناخبا مصريا مقيدا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تم توزيعهم على 8 آلاف و286 مقر انتخابى ما بين مدارس ووحدات صحية ومركز شباب بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، بإشراف قضائي من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بمشاركة 9500 قاضيا والذى تم مراعاة توزيعهم على لجان في محل إقامتهم، بينما هناك 2500 قاضية تشرف على الانتخابات خارج محل لإقامتهم.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات لـ"اليوم السابع"، أن انتخابات مجلس الشيوخ تشهد تسهيلات وإرشادات لكبار السن وذوى الهمم، بدء من اختيار اللجان فى الأدوار الأرضية لسهولة الوصول إليها، وتوفير كراسى متحركة لذوى الإعاقة الحركية أمام مقار اللجان، ووضع لوحات إرشادية لكيفية التصويت الصحيح، وأنه تم وضع مظلات وتجهيزات للمواطنين أمام اللجان.