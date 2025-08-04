نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة جامعة الدول العربية تتابع الانتخابات بمقار لجان أكتوبر وسط مشاركة شعبية واسعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت لجان مدينة السادس من أكتوبر، اليوم الإثنين، متابعة فعّالة من بعثة جامعة الدول العربية لسير العملية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن جهود مراقبة الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها.

موظفون يشاركون رغم التزاماتهم: "جايين علشان بلدنا"

في مشهد يعكس الحس الوطني لدى المصريين، حرص عدد كبير من الموظفين على التوافد إلى لجان الاقتراع منذ الساعات الأولى من فتح اللجان، خاصة داخل منطقة الحي المتميز.

وأعرب عدد منهم عن إصرارهم على أداء الواجب الوطني رغم التزامات العمل، قائلين: "أخذنا إذنًا من العمل وجئنا لنشارك بأصواتنا، لأن بلدنا أولى".

منافسة بين 428 مرشحًا بالنظام الفردي.. وقائمة واحدة في القوائم

تُجرى الانتخابات في الداخل على مدار يومي 4 و5 أغسطس، وسط تنافس 428 مرشحًا على 100 مقعد مخصص للنظام الفردي، فيما تخوض "القائمة الوطنية من أجل مصر" الانتخابات دون منافسين على المقاعد المخصصة لنظام القوائم وعددها 100 مقعد موزعة على أربع دوائر انتخابية.

الهيئة الوطنية: 63 مليون ناخب و8،286 مقر انتخابي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن عدد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات بلغ نحو 63 مليون مواطن، موزعين على 8،286 مقر انتخابي تشمل مدارس، وحدات صحية، ومراكز شباب، في إطار التيسير على المواطنين وتوفير بيئة مريحة للتصويت.

وأوضحت الهيئة أن الإشراف القضائي الكامل يشارك فيه 9500 قاضٍ من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، إضافة إلى 2500 قاضية. وتم توزيع القضاة على لجان بالقرب من محل إقامتهم لضمان الانضباط وسرعة التنظيم.

تسهيلات لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركة الجميع

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة وفرت عددا من التسهيلات لضمان مشاركة كبار السن وذوي الهمم، منها تخصيص 125 لجنة انتخابية فرعية في الطوابق الأرضية، وتوفير كراسي متحركة، ولوحات إرشادية، ومظلات انتظار أمام المقار.

كما تم اعتماد بطاقة "برايل" لفاقدي البصر، واستحداث رموز الأبجدية الإشارية في بطاقات الاقتراع لذوي الإعاقة السمعية، بما يمكنهم من التصويت بشكل مستقل، مع توجيه رؤساء اللجان لتقديم الدعم عند الطلب دون المساس بسرية الاقتراع.

انتهاء تصويت المصريين بالخارج في 117 دولة

كانت المرحلة الأولى من التصويت للمصريين بالخارج قد انتهت يومي 1 و2 أغسطس داخل 136 مقر انتخابي موزعين على 117 دولة، بينما تعذّر إجراء الانتخابات في 5 دول فقط بسبب النزاعات الدائرة بها.